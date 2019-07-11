Дана оценка рисков пожара в Мытищах

Заслуженный энергетик России, председатель комитета возобновляемых источников энергии Российского союза научных и инженерных общественных объединений Павел Безруких оценил пожар на ТЭЦ в подмосковных Мытищах.

Безруких подчеркнул, что главной опасностью этого пожара является вероятность взрыва, передает «Ридус».

«Конечно, есть угроза взрыва, что там говорить. На станции высокого давления компрессоры – такая машина, которая давление повышает на газе. Газ – пожароопасный, конечно. Это достаточно опасно», – отметил он.

Ликвидация пламени будет проходить в течение всего дня, добавил специалист. По мнению энергетика, особой опасности для экологии пожар не несет.

«Газ метан – он летучий, быстро распространяется. Так что в этом смысле особой опасности нет. Опасность – только взрыв», – подвел итог Безруких.

В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать. «В 13.15 мск после пенной атаки пожар локализован на площади 800 квадратных метров», – сказали в министерстве, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что для тушения пожара направили дополнительные подразделения МЧС из Москвы, поскольку сил местных противопожарных служб недостаточно. На данный момент известно об 11 пострадавших в результате ЧП.

Очевидцы рассказывали, что столб огня в высоту достигал 50 метров.

В Минэнерго сообщали, что на ТЭЦ загорелась цистерна с маслом, в СМИ со ссылкой на источник уточняли, что возгорание возникло на газовой станции высокого давления.