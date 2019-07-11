Украинцы высказались о движении страны в неправильном направлении

Около 40% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

При этом 35% поддерживают существующий курс, сообщается на сайте группы.

«Дела на Украине идут в неправильном направлении считают 39% респондентов, 35% – что в правильном направлении, 26% не определились по этому вопросу», – говорится в сообщении

Опрос показал, что больше всего курс развития Украины одобряют жители Западной Украины, меньше всего – на востоке.

В исследовании приняли участие две тысячи респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность составляет не более 2,2%.

В свою очередь, опрос показал, что большинство жителей Украины не доверяют экс-президенту Петру Порошенко – 83% респондентов.

Также среди лидеров политических сил больше всего жители страны не доверяют Олегу Ляшко (80%), председателю политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку (74%), лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко (73%).

К премьер-министру Владимиру Гройсману с недоверием относятся 72% опрошенных, к лидеру «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрию Бойко и лидеру партии «Самопомощь» Андрею Садовому – 64%, экс-главе минобороны и лидеру партии «Гражданская позиция» Анатолию Гриценко – 62%.

Также 61% респондентов не доверяет лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку, экс-главе СБ Украины Игорю Смешко (51%), лидеру партии «Слуга народа» Дмитрию Разумкову (45%), президенту страны Владимиру Зеленскому (27%).

Внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля.

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