Данные Воробьева удалили с сайта полпреда в УрФО

Профайл задержанного по подозрению в госизмене помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева удален с сайта полпредства.

В разделе «Помощники полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе» остались Анна Ленская и Евгений Гурарий. Причину удаления данных Воробьева с сайта в полпредстве не прокомментировали, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, тем временем, что необходимо проверить информацию об исключении арестованного по подозрению в государственной измене Александра Воробьева из списка помощников полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.



«Я не располагаю этой информацией. Мне нужно ее просто проверить. Это не указная должность, то есть люди такого уровня не назначаются указами президента. Ежедневно, как вы понимаете, многие-многие передвижения по службе, и в этом плане большой объем документов проходит», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Экс-помощника полпреда президента в УрФО Воробьева задержали 4 июля по подозрению в совершении государственной измены. Суд арестовал его на два месяца. В зале суда Воробьев находился в балаклаве защитного цвета.

Источник газеты ВЗГЛЯД сообщал, что при Воробьеве была найденаспециальная записывающая аппаратура и паспорт гражданина Польши.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемый в госизмене помощник подпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев подозревается в разглашении данных заседаний Совбеза России, членом которого являлся полпред Николай Цуканов.