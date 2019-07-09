Названа страна, в шпионаже на которую подозревают помощника полпреда УрФО

Подозреваемый в госизмене помощник подпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев подозревается в разглашении данных заседаний Совбеза России, членом которого являлся полпред Николай Цуканов, сообщают СМИ.

Речь идет о возможной причастности Воробьева к разглашению в пользу Польши данных о заседаниях СБ России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Несмотря на разницу в допуске к гостайне, не исключено, что ближайший помощник господина Цуканова либо мог видеть секретные документы у своего руководителя, либо даже обрабатывать их при подготовке к заседаниям Совбеза», – отметил источник.

По данным портала, Воробьев тесно связан с Цукановым по совместной работе в Калининградской области, с 2018 года он работает его помощником, курируя представительство полпредства УрФО в Москве.

Источники в правительстве Свердловской области уверены, что ситуация с Воробьевым не отразится на карьере Цуканова.

Экс-помощника полпреда президента в УрФО Воробьева задержали 4 июля по подозрению в совершении государственной измены. Суд арестовал его на два месяца. В зале суда Воробьев находился в балаклаве защитного цвета.

Источник газеты ВЗГЛЯД сообщал, что при Воробьеве была найдена специальная записывающая аппаратура и паспорт гражданина Польши.