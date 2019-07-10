На форуме «Таврида» нашли связь политики, бизнеса и искусства

В ходе форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» участники и эксперты определили связь политики, бизнеса и искусства, в обсуждениях принимали участие 400 молодых кураторов, продюсеров, художников, скульпторов, теоретиков, арт-критиков и реставраторов со всей России.

Экспертами дискуссии выступили куратор проекта «Икона после иконы», философ-теоретик Антон Беликов и галерист, арт-дилер Дмитрий Ханкин, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вместе с участниками форума эксперты обсудил вопросы взаимодействия искусства и политики и состояние арт-рынка в России.

«Связь искусства и политики обусловлена исторически и имеет разное выражение в разные эпохи. Искусство реагирует на боль в обществе, в том числе и политическую. Сейчас это проявляется в современном искусстве. Некоторые деятели наращивают собственную популярность за счет провокации, акционизма и всевозможных перформансов. Эта цель мне не близка. Я сторонник наступления эпохи новой серьезности – когда художник открыто и честно представляет публике свой труд, не преследуя материальных и корыстных мотивов», – выразил свое мнение Антон Беликов.

Участник форума из Челябинской области Амир Гумаров поделился своим впечатлением о лекции: «Мне было очень интересно узнать о новом для меня направлении в современном искусстве – религиозном. Работы, которые выставляет Антон Беликов объединены общей идеей, суть которой – отказ от копирования традиционных образцов и поиск новых художественных решений».

Присутствующие также обсудили важную проблему современного искусства – его соперничества с уличным искусством.

Антон Беликов объяснил разницу: «В совристе велика роль комментария, само по себе произведение не имеет значения без авторской трактовки. Стритарт – искусство без объяснений, это попытка заявить о себе. Когда городская среда оказывается чуждой человеку, он начинает ее преображать. Это касается и молодого человека с баллончиком краски и бабушки, которая разбила клумбу у подъезда».

В ходе обсуждения арт-рынка участники попытались выяснить у эксперта, как творцу следовать своему стилю и не остаться при этом голодным. Дмитрий Ханкин предостерег начинающих художников: «Не отдавайте ничего задаром, ни одного поцелуя без любви». Также эксперт рассказал о роли современного искусства с точки зрения дилера и менеджера в сфере культуры: «современное искусство сейчас не выполняет функцию генерации красоты. Сейчас это маркер демократии, предмет роскоши, досуг и инвестиции».

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году).