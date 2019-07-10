Украина осложнила своим дальнобойщикам передвижение в странах СНГ

Правительство Украины приняло решение в одностороннем порядке прекратить действие соглашения со странами СНГ о международном сертификате взвешивания грузового транспорта. Это соглашение помогало избежать многократного взвешивания большегрузов на территориях стран-участниц.

Соглашение было подписано Украиной, Российской Федерацией, Арменией, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией и Таджикистаном. Документ был необходим для унификации условий грузовых перевозок и упрощения процедуры пересечения границ между странами СНГ. Сертификат помогал избежать грузовикам многократного взвешивания на территориях стран-участниц, передает РИА «Новости».

В постановлении поручено МИДу Украины сообщить о выходе из соглашения Исполнительному комитету СНГ.

Украина регулярно выходит из соглашений в рамках СНГ из-за несовместимости с обязательствами Киева в рамках Ассоциации с ЕС.