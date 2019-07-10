Прокуратура вступилась за магаданских голубей

Прокуратура Магаданской области потребовала от мэрии города снять таблички о штрафах за кормление птиц, так как за это не может быть введена административная ответственность, сообщили в ведомстве.

«Прокуратура Магаданской области разъясняет, что действующим законодательством административная ответственность за кормление птиц не установлена. В 2019 году управлением административно-технического контроля мэрии города Магадана протоколы в отношении граждан за нарушение Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Магадан» в связи с кормлением птиц в общественных местах, не составлялись. Главе муниципального образования «Город Магадан», мэру города Магадана указано о необходимости решения вопроса о демонтаже вывесок с объявлением о запрете кормления птиц», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее жительница Магадана Юлия Хабарова обратилась в прокуратуру города с просьбой выяснить, правомерен ли запрет мэрии столицы Колымы на кормление голубей в общественных местах.



«Люди всю жизнь кормили и голубей, и чаек. То есть, всех. И плохого в этом абсолютно ничего нет. Прежде всего это добрые дела, у нас, насколько я знаю, добрые дела еще никто не отменял, никто не запрещал. Да, я обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в правомочности действий мэрии», – передает РИА «Новости» слова Хабаровой.



К ней намерены присоединиться и магаданские зоозащитники, которые считают, что мэрия не имеет никаких правомочий для подобных запретов, рассказала руководитель региональной общественной организации «Зооспас» Анастасия Павлова.



«Какой такой закон они используют, где сказано, что нельзя кормить птиц? Главная цель – уничтожение мусора и антисанитарии достигнута не будет. Потому что, во-первых, это решается другими методами, это создание комфортной окружающей среды. Это санитарные такие мероприятия, как своевременная уборка помоек, оснащение мусорных баков крышками. И тогда, в принципе, эта проблема решится сама собой», – заявила Павлова.

Сообщалось также, что сотрудники мэрии Магадана в разных районах города устанавливают таблички с предупреждением о штрафе от 2,5 до 5 тыс. рублей за кормление голубей.



«Да, мы устанавливаем соответствующие таблички в разных районах Магадана. Штраф составит от 2,5 до 5 тыс. рублей. Надеемся, что это поможет воздействовать на жителей города, которые, несмотря на все просьбы и объяснения, продолжают кормить птиц», – источник в администрации города.

Напомним, 4 июля мэр Магадана Юрий Гришан напомнил местным жителям, которые кормят голубей, что это является нарушением правил благоустройства и влечет административную ответственность.