Мэр Магадана заявил об административной ответственности за кормление голубей

Мэр Магадана Юрий Гришан напомнил местным жителям, которые кормят голубей, что это является нарушением правил благоустройства и влечет административную ответственность.

Мэр Магадана во время осмотра одной из площадей города, которая открылась после благоустройства, увидел, что голуби уже успели разорить клумбы с цветами, сказано на сайте мэрии города.

«Жители областного центра очень любят кормить птиц, но я напоминаю, что это действие приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит является нарушением Правил благоустройства и влечет за собой административную ответственность», – сказал Гришан.

Он также отметил, что голуби создают в городе «не меньше проблем, чем чайки и собаки» и призывал магаданцев воздержаться от их кормления.

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