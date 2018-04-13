Собянин приютил брошенную собаку

Столичный градоначальник Сергей Собянин, посещая площадки фестиваля «Пасхальный дар» на Тверском бульваре, взял из приюта собаку.

«Большая часть моей жизни прошла рядом с домашними животными. Для меня абсолютно естественно растить собаку, выгуливать ее, заботиться о ней», – приводит его слова РИА «Новости».

«Поэтому я решил взять на воспитание брошенную собаку», – добавил мэр, выразив благодарность москвичам, которые также берут себе бездомных питомцев из приютов.

Он признал, что в условиях мегаполиса и в маленьких квартирах заботиться о домашнем животном гораздо сложнее, чем, например, в деревне. «Именно поэтому такие поступки особенно ценны», – подчеркнул мэр.

На фестивале «Пасхальный дар» проходят мероприятия благотворительного проекта «Четвероногий друг».