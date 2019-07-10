По факту крупного хищения у московского метрополитена возбуждено дело

СК возбудил уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере у московского метрополитена, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», а также «Халатность», сообщается на сайте СК.

По информации следствия, сотрудники АО «Триада-Холдинг» в 2013-2014 годы похитили деньги для работ по ликвидации течи в одном из перегонов и причинили ущерб ГУП «Московский метрополитен».

Следователи также проверят действия сотрудников ГУПа, которые допустили халатность.

В марте СК возбудил дело о хищении 850 млн рублей у московского метро. По данным следствия, гендиректор «Авто Селл» Гюля Коган с Александром Геллером и подельниками похитили денежные средства. Подозреваемый в хищении у московского метро объявлен в международный розыск.