Подозреваемый в хищении у московского метро объявлен в международный розыск

Следственный комитет сообщил, что один из соучастников кражи более 850 млн рублей у Московского метрополитена Александр Геллер объявлен в международный розыск.

«По данным следствия, в период с апреля по июль 2015 года генеральный директор ООО «Авто Селл» Гюля Коган совместно с Александром Геллером и подельниками похитили у ГУП «Московский метрополитен» денежные средства в сумме свыше 850 млн рублей, которые присвоили себе. Указанные денежные средства предназначались для оплаты предоставленных предприятием рекламных площадей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

У следствия есть основания полагать, что Геллер, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, может скрываться за пределами России, в связи с чем объявлен международный розыск, отмечает СК.

Для возмещения причиненного ущерба суд наложил арест на имущество компании, рыночная стоимость которой составляет более 1 млрд рублей.