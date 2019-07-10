В правительство Якутии пришли сотрудники ФСБ

Оперативники управления ФСБ России по Якутии пришли в здание министерства транспорта Якутии и в кабинет первого заместителя председателя правительства региона, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В УФСБ России по Якутии рассказали, что в министерстве транспорта Якутии и кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова проводятся «оперативные мероприятия», передает ТАСС.

Колодезников с 2011 по 2016 годы возглавлял региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Должность первого заместителя председателя регионального кабмина занимает с 2016 года. В правительстве региона Колодезников курирует вопросы энергетики, ЖКХ, транспортного комплекса, дорожного хозяйства, промышленной политики, геологии и недропользования.

Напомним, 13 мая в кабинет первого заммэра Якутска пришли с обыском.

24 апреля обыски проводились в кабинете начальника управления физкультуры и спорта мэрии Якутска Константина Бурцева.

В начале апреля обыски прошли в здании Минздрава Якутии и в квартире одного из заместителей министра здравоохранения региона. Позднее замминистра здравоохранения Якутии была отстранена от должности по решению суда.