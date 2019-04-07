Замминистра здравоохранения Якутии отстранена от должности по решению суда

Якутский городской суд отстранил от должности заместителя главы министерства здравоохранения региона Людмилу Вербицкую на время расследования возбужденного против нее уголовного дела о превышении полномочий.

«Да, отстранена от должности, такое решение принято», – сообщили в суде.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, Вербицкую подозревают в том, что при подготовке конкурса по закупке партии ланч-боксов для республиканской больницы она, используя служебное положение, добилась внесения в документацию выгодных для одного из участников конкурса изменений, передает ТАСС.

Напомним, в четверг стало известно, что в здании Минздрава Якутии и в квартире одного из заместителей министра здравоохранения региона прошли обыски. При этом уточнялось, что обыски проводятся в связи с совершением чиновником «действий, явно выходящих за пределы его полномочий».

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