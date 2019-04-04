Стало известно об обысках в минздраве Якутии

В здании министерства здравоохранения Якутии проходят обыски, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

Также обыск проходит в квартире одного из заместителей министра, передает ТАСС.

Обыски проводятся в связи с совершением чиновником «действий, явно выходящих за пределы его полномочий», но не связаны с делом о картельном сговоре фармацевтических предприятий.