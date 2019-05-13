В мэрии Якутска подтвердили обыски у вице-мэра

В кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова прошли обыски в рамках расследования уголовного дела в отношении мебельного салона «Виктория», которым владеет его супруга, сообщили в департаменте по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации города.

«Обыск проводится в рамках мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу в отношении супруги Владимира Федорова – Виктории Федоровой. [Обыск] не связан с его работой в окружной администрации Якутска», – рассказали ТАСС в пресс-службе.

Следком Якутии обвиняет мебельный салон «Виктория» в неуплате налогов на 35 млн рублей в период 2011-2013 годов.

4 апреля прошли обыски в здании Минздрава Якутии и в квартире одного из заместителей министра здравоохранения региона. Позже замминистра здравоохранения Якутии была отстранена от должности по решению суда.

24 апреля обыски проводились в кабинете начальника управления физкультуры и спорта мэрии Якутска Константина Бурцева.