Обыски начались в мэрии Якутска

В кабинете начальника управления физкультуры и спорта мэрии Якутска Константина Бурцева проводятся обыски и выемка документов, сообщил источник.

Источник сообщил, что «обыски и выемка документов проведены в кабинете начальника управления физической культуры и спорта мэрии Якутска Константина Бурцева». Отмечается, что «следственные мероприятия касаются деятельности управления за 2016-2018 годы», передает РИА «Новости».

В свою очередь, в пресс-службе МВД по Якутии отметили, что «данные мероприятия проводятся в рамках проверки поступившей оперативной информации, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством».

До этого в администрации города подтвердили информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии.

Ранее Якутский горсуд отстранил от должности заместителя главы министерства здравоохранения региона Людмилу Вербицкую на время расследования возбужденного против нее уголовного дела о превышении полномочий.