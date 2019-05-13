В кабинет первого заммэра Якутска пришли с обыском

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в кабинете первого заммэра Якутска Владимира Федорова, сообщил источник в администрации города.

«Обыски проводятся в кабинете первого заместителя главы Виктора Федорова», – сообщил источник, словак которого передает РИА «Новости».

Напомним, 4 апреля прошли обыски в здании Минздрава Якутии и в квартире одного из заместителей министра здравоохранения региона. 7 апреля замминистра здравоохранения Якутии была отстранена от должности по решению суда.

24 апреля обыски проводились в кабинете начальника управления физкультуры и спорта мэрии Якутска Константина Бурцева.

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