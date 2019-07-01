Ан-26 выкатился за пределы ВПП в Анадыре

Транспортный Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Анадыре, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили в экстренных службах региона.

«В аэропорту Угольный при выруливании выкатился за пределы ВВП самолет Ан-26», – передает РИА «Новости» сообщение источника.



Он отметил, что в момент инцидента на борту с номером 26521, принадлежащем ЗАО «Летные системы и проверки», находились только семь членов экипажа, никто из них не пострадал. Причины выката самолета устанавливаются.

«Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В рамках проверки будет принято процессуальное решение», – сказал представитель регионального СУ СК.

Напомним, в марте 2019 года пилот-любитель на мотодельтаплане едва не спровоцировал столкновение с Ан-26 одной из силовых структур в Хабаровском крае.