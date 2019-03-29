Пилот-любитель едва не столкнулся с Ан-26 в Хабаровском крае

Пилот-любитель на мотодельтаплане едва не спровоцировал столкновение с Ан-26 одной из силовых структур в Хабаровском крае, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Источник сообщил, что «военно-транспортный самолет Ан-26 одной из силовых структур выполнял учебно-тренировочный полет, поднявшись в небо с аэродрома «Николаевка». Пилотам удалось вовремя заметить «приближающийся к ним мотодельтаплан, полет которого ни с кем согласован не был», передает «Интерфакс».

Отмечается, что «управлял мотодельтапланом пилот-любитель».

Экипаж Ан-26 предпринял экстренные меры, чтобы избежать столкновения: «Между двумя воздушными судами было порядка 100 метров, однако пилоты Ан-26 профессионально совершили экстренный маневр и два воздушных судна благополучно разошлись».