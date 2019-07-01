Эксперт: Путин нажал на болевые точки западных политиков

«Кризис модели настолько глубок, что по отношению к ключевым существующим проблемам либерального решения просто не существует», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Ремизов. Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона и британского политика Бориса Джонсона, вступивших в полемику о либерализме с президентом России Владимиром Путиным.

«Владимир Путин нажал на болевые точки западных лидеров, которые отстаивают либеральную модель. Любые явления, которые вскрывают симптомы и связаны с какими-то альтернативами, вызывают бурную реакцию со стороны либерального истеблишмента. Кризис модели настолько глубок, что по отношению к ключевым существующим проблемам либерального решения просто не существует», – отметил политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

Напомним, поводом для полемики политиков первого ряда о либеральной идее стало интервью Владимира Путина газете Financial Times. Российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила. С Путиным вступил в дискуссию президент Франции Эммануэль Макрон. Как сообщает «Коммерсант», во время саммита G20 в Осаке Макрон заявил, обращаясь к Путину: «Я уверен, что в современном непредсказуемом мире либеральным демократиям предстоит многое сделать и привнести».

Чуть позже в заочную полемику с Путиным вступил экс-глава МИД Великобритании, наиболее вероятный претендент на пост британского премьера Борис Джонсон. В статье, которую накануне опубликовала лондонская Daily Telegraph, Джонсон призвал Британию своевременно выйти из ЕС, чтобы опровергнуть слова президента России о либеральной идее.

По мнению Ремизова, аргументация по поводу кризиса либерализма может быть гораздо жестче, чем приведенная выше. Аргументы могут состоять не только в том, что в либеральной модели разочарована значительная часть населения и что она стала работать против среднего класса, но и то, что ее нельзя применить в решении ряда важных вопросов.

«Та же самая миграционная проблема – либеральная модель предполагает открытость границ, а через несколько поколений произойдет такое изменение общества, его этнического состава, которое лишит почвы либеральную модель и трансформирует правовую политическую культуру.

Отказ от либерализма может произойти через несколько поколений, причем достаточно жесткий. В частности, отказ от миграционной политики открытых дверей – это отказ от отдельных частей либерализма здесь и сейчас. Так что, что ни выбрать – либерального решения нет», – заключил эксперт.

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