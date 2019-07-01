Порошенко пожаловался на попытки «оттеснить Украину на обочину»

Украину пытаются оттеснить на обочину мировой политики, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко, оценивая итоги саммита G-20.

Порошенко заявил, что «судьбу Украины должны решать украинцы», и похвастался тем, что «в переговорах с партнерами исходил из принципа «Ничего об Украине без Украины». Однако после избрания президентом страны Владимира Зеленского «Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики», сказал Порошенко.

Он выразил готовность помочь новому руководству Украины «связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии», пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на телеканал «Украина».

Себя и свою партию Порошенко назвал «государственниками». Он посоветовал Зеленскому принять предложенную помощь.

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Напомним, Порошенко сетовал на то, что встреча президентов США и России на саммите «Большой двадцатки» в Японии – первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев.

Киев подвергся насмешкам после того, как руководитель украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что на саммите G20 в Японии якобы может состояться встреча президента России Владимира Путина и Зеленского.

Эту информацию опровергли и Москва, и Токио, и пресс-служба Зеленского.