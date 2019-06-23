Кремль опроверг возможность встречи Путина и Зеленского на G20

В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Осаке на саммите G20, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что такой встречи в графике Путина нет, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин не исключил, что Зеленский встретится с главой российского государства на G20.

До этого депутат Верховной рады Михаил Поплавский сообщил, что команда украинского президента ведет подготовку к встрече с Путиным.

Напомним, по словам Зеленского, при первой встрече с Путиным он намерен заявить, что «Донбасс и Крым – это Украина».