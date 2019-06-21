В Раде заявили о подготовке команды Зеленского к встрече с Путиным

Команда украинского президента Владимира Зеленского ведет подготовку к встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Михаил Поплавский.

«Потому что выезжать нужно с конкретными результатами», – сказал он, добавив, что «просто приехать недостаточно».

По мнению парламентария, сейчас российской и украинской стороне необходимо выработать предложения, а также наладить работу дипломатических каналов. После этого лидеры России и Украины смогут прийти к согласованным решениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на «112 Украина».

Нардеп подчеркнул, что военным путем урегулировать ситуацию в Донбассе не получится.

Напомним, по словам Зеленского, при первой встрече с Путиным он намерен заявить, что «Донбасс и Крым – это Украина».

В Крыму считают, что если Зеленский начнет разговор с Путиным с обсуждения статуса Крыма и Донбасса, на этом диалог и закончится.

В Кремле заявили, что Зеленскому следует обсуждать Донбасс с жителями региона, а по Крыму и говорить нечего.

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