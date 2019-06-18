В Крыму предложили свой вариант начала разговора Путина и Зеленского

Встречу президентов России и Украины стоило бы начать с обсуждения деблокады Крыма, политических заключенных и недопустимости провокаций в отношении россиян, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский начнет разговор с российским лидером Владимиром Путиным с обсуждения статуса Крыма и Донбасса, на этом диалог и закончится, передает РИА «Новости».

«Если ему не терпится поднять эту тему, то без нас. Думаю, что украинскому президенту стоило бы поговорить о политических заключенных, о деблокаде полуострова, о недопустимости провокаций в отношении граждан России. Если эти темы украинскому президенту «не по карману», то и разговаривать не о чем, а для выслушивания его политической позиции есть другие зрители», – считает Бальбек.

Также он отметил, что Зеленский благодаря своим высказываниям о полуострове становится похожим на экс-президента Украины Петра Порошенко.

Ранее Зеленский заявил в интервью таблоиду Bild, что на первой встрече с Путиным коснулся бы темы Донбасса и Крыма.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Зеленскому следует обсуждать Донбасс с жителями региона, а по Крыму и говорить нечего.