В Кремле оценили слова Зеленского о темах беседы с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обсуждать Донбасс с жителями региона, а по Крыму и говорить нечего, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о возможных темах беседы с Владимиром Путиным.

«Мы видели эти слова президента Украины, которые он произнес в одном из интервью. Что касается Донбасса, то нужно говорить не Путину, а жителям Донбасса, они являются непосредственным собеседником. А по Крыму уже и говорить особо нечего», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о возможной первой фразе Путина при общении с Зеленским, он добавил, что президент России всегда начинает общение с «правильных фраз». «И в случае, если такое общение когда-нибудь состоится, думаю, что он тоже начнет общение с правильных фраз», – добавил Песков.

Он также заявил, что в Кремле внимательно следят за высказываниями Зеленского и склонны согласиться, что его позиция схожа с позицией бывшего главы страны Петра Порошенко.

Ранее Зеленский заявил в интервью таблоиду Bild, что на первой встрече с Путиным коснулся бы темы Донбасса и Крыма.