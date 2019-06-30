Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.

«СМИ: «Порошенко: «Встреча президентов США и России на саммите «Большой двадцатки» в Японии – первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка – это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти», – процитировала Захарова в своем Facebook.

Она прокомментировала это заявление Порошенко отрывком из «Афони», где Катя Снегирева в исполнении Евгении Симоновой спрашивает у Афанасия Николаевича Борщова (Леонид Куравлев), не он ли ей звонил.

Напомним, Порошенко заявил, что Киев впервые не предупредили о встрече Путина и Трампа. По его словам, в течение последних пяти лет якобы «никому и в голову не пришло» вести переговоры с Россией без предварительного согласования с Украиной.