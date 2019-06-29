Пушков ответил Порошенко на слова о встрече Путина и Трампа

Взгляд
29 июня, суббота  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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В антироссийских протестах Грузия нашла украинский след

Потери от иссякания туристического потока могут довести Грузию до слезФото: Petr Josek Snr/Reuters
Прошла всего неделя с момента запрета прямых перелетов между Грузией и Россией, а в Тбилиси уже поменялась риторика. Часть политиков признала, что нападать на депутатов другой страны – негостеприимно. Другие же заявляют, что Грузия непричастна к антироссийским акциям в Тбилиси, а во всем виноваты силы из-за рубежа, которые спровоцировали беспорядки в своих политических интересах. Подробности...
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Как Версальский договор подготовил Вторую мировую войну

Итоги Первой мировой войны породили идею разоружить Германию, но сделать это до конца так и не удалосьФото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press
Сто лет назад, 28 июня 1919 года, был подписан Версальский мирный договор, подводивший черту под Первой мировой войной. Считается, что именно он посадил ростки того, что затем выросло в германский фашизм и привело ко Второй мировой. Но так ли это на самом деле? И главное – какую роль в этих событиях сыграли мессианские убеждения американских политиков? Подробности...
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«Невиданная жара» усилила споры по поводу «глобального потепления»

Страшная жара затронула в первую очередь ФранциюФото: Charles Platiau/Reuters
В пятницу европейские страны переживают самую страшную жару за последнее время. Местные СМИ активно спекулируют на данную тему и рассуждают о причинах «глобального потепления». Однако действительно ли погода преподносит сюрпризы – и что думают о климатических коллизиях ученые с другой точкой зрения? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Перемен – не требуют наши сердца

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Моя прабабушка, которая дожила до девяноста восьми, говорила привычное: «Только б не было войны». Я, доживший до пятидесяти (всего половина прабабушкиного срока), говорю: «Только б ничего не рухнуло». Подробности...

Зеленский теряет электорат из-за неопределенности по Донбассу

Андрей Манчук, политолог
Освобождение украинских пленных из ЛДНР – важнейший шаг к прекращению войны в Донбассе. Однако политические расклады на Украине таковы, что президенту Зеленскому мир невыгоден. Во всяком случае, пока. Подробности...
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Как нас обманывают «дружбой народов»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

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      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
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      Ан-24 аварийно сел в Бурятии

      Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали
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      Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
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            Пушков ответил Порошенко на слова о встрече Путина и Трампа

            29 июня 2019, 09:30

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, который насторожился тем, что Киев не предупредили о встрече главы российского государства Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в рамках саммита G20.

            Пушков написал в Twitter, что Украине следует быть скромнее: «Украина привыкла быть на авансцене – там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придется занять причитающееся ей место».

            Ранее Порошенко написал в Facebook, что Киев впервые не предупредили о встрече Путина и Трампа, назвав это очень тревожным звонком для всей страны, а не только для «новой власти», так как в течение последних пяти лет якобы «никому и в голову не пришло» вести переговоры с Россией без предварительного согласования с Украиной.

            Напомним, в пятницу на полях саммита G20 состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продлились полтора часа.

            Также Путин пригласил Трампа в Москву на празднование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Президент США отреагировал на приглашение очень позитивно
             

            Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали переговоров лидеров двух стран. В Кремле также рассказали об этой беседе.

            Также глава российского государства пригласил Трампа в Москву на 75-летний юбилей Победы.

            Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведут переговоры президентов двух стран.


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