Пушков ответил Порошенко на слова о встрече Путина и Трампа

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, который насторожился тем, что Киев не предупредили о встрече главы российского государства Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в рамках саммита G20.

Пушков написал в Twitter, что Украине следует быть скромнее: «Украина привыкла быть на авансцене – там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придется занять причитающееся ей место».

Ранее Порошенко написал в Facebook, что Киев впервые не предупредили о встрече Путина и Трампа, назвав это очень тревожным звонком для всей страны, а не только для «новой власти», так как в течение последних пяти лет якобы «никому и в голову не пришло» вести переговоры с Россией без предварительного согласования с Украиной.

Напомним, в пятницу на полях саммита G20 состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры продлились полтора часа.

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали переговоров лидеров двух стран. В Кремле также рассказали об этой беседе.

Также глава российского государства пригласил Трампа в Москву на 75-летний юбилей Победы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведут переговоры президентов двух стран.