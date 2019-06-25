Пресс-служба Зеленского открестилась от заявления Климкина про визит на G20

Украинский президент Владимир Зеленский не собирался посещать саммит G20 в Японии, заверила пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

Она сообщила, что в графике Зеленского такая поездка «не была запланирована», пишет ЛIГА.net.

Напомним, слова главы МИД Украины Павла Климкина о возможной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского на саммите G20 в Осаке не подтвердили ни Россия, ни Япония.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков и телеведущий Владимир Соловьев высмеяли Киев.