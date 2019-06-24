Пушков высмеял заявление Климкина о встрече Путина и Зеленского на G20

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Осаке.

«Климкину пора. Объявил о визите Зеленского на саммит G20 в Осаке, а в Японии об этом слыхом не слыхивали: нет главы Украины в списке приглашенных», – написал Пушков в Twitter.

Он также отметил, что «Украина все время пытается выйти на ринг не в своей весовой категории». «Какое отношение она имеет к ведущей мировой двадцатке? Никакого», ­– заключил Пушков.

Ранее в Кремле отметили, что у российского лидера нет в планах встречи с украинским коллегой. МИД Японии также сообщил, что не имеет данных о возможном приезде Владимира Зеленского в Осаку на G20.