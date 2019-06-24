Япония опровергла сообщения о приезде Зеленского на саммит G20

МИД Японии сообщил, что не имеет данных о возможном приезде президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где состоится саммит G20, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента [Украины] в Японию», – сообщили в японском дипведомстве, передает ТАСС.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин не исключил, что Зеленский встретится с президентом России Владимиром Путиным на G20. В Кремле отметили, что у российского лидера нет в планах встречи с украинским коллегой.