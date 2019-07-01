Медведев предложил способы обновления «Единой России»

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1 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 01:13  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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В антироссийских протестах Грузия нашла украинский след

Потери от иссякания туристического потока могут довести Грузию до слезФото: Petr Josek Snr/Reuters
Прошла всего неделя с момента запрета прямых перелетов между Грузией и Россией, а в Тбилиси уже поменялась риторика. Часть политиков признала, что нападать на депутатов другой страны – негостеприимно. Другие же заявляют, что Грузия непричастна к антироссийским акциям в Тбилиси, а во всем виноваты силы из-за рубежа, которые спровоцировали беспорядки в своих политических интересах. Подробности...
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Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков

Перечень запрещает держать в домах гоминидов, к которым относятся как орангутаны, так и людиФото: Darren Whiteside/Reuters
Опубликован перечень видов животных, которых отныне запрещено содержать в домашних условиях. Он резко не понравится охотникам, но должен успокоить любителей разнообразной экзотики. При этом список оставляет множество вопросов – и некоторые из них невозможно задавать без смеха. Например, кто именно в правительстве выступил лоббистом гадюк? И почему россиянам нельзя держать в домах людей? Подробности...
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«Невиданная жара» усилила споры по поводу «глобального потепления»

Страшная жара затронула в первую очередь ФранциюФото: Charles Platiau/Reuters
В пятницу европейские страны переживают самую страшную жару за последнее время. Местные СМИ активно спекулируют на данную тему и рассуждают о причинах «глобального потепления». Однако действительно ли погода преподносит сюрпризы – и что думают о климатических коллизиях ученые с другой точкой зрения? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Изменилось даже то, что, казалось бы, не поддается изменениям

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Один мой товарищ все, что ниже четырех звезд, называет постоялыми дворами. Так вот, объехав большую часть мира и переживя в лучших отелях, он, вернувшись с Алтая, сказал, что жил там в лучшей гостинице за всю свою жизнь. Подробности...
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Перемен – не требуют наши сердца

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Моя прабабушка, которая дожила до девяноста восьми, говорила привычное: «Только б не было войны». Я, доживший до пятидесяти (всего половина прабабушкиного срока), говорю: «Только б ничего не рухнуло». Подробности...
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Зеленский теряет электорат из-за неопределенности по Донбассу

Андрей Манчук, политолог
Освобождение украинских пленных из ЛДНР – важнейший шаг к прекращению войны в Донбассе. Однако политические расклады на Украине таковы, что президенту Зеленскому мир невыгоден. Во всяком случае, пока. Подробности...
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
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      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
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            Медведев предложил способы обновления «Единой России»

               1 июля 2019, 00:57
            Фото: kremlin.ru
            Текст: Антон Антонов

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            Опубликована статья председателя российского правительства и главы «Единой России» Дмитрия Медведева о новых приоритетах партии.

            Статья опубликована в «Известиях». Медведев подчеркнул, что партия «вплотную работает» над своим «обновлением». В первую очередь это касается тех сфер, которым прежде уделялось недостаточно внимания: поддержка гражданских инициатив, цифровизация партии, подбор кадров. Причем перемены решили начать с регионов.

            По его словам, нужна «мобильная, активная и открытая для людей» партия.

            «Проблемы и острые темы» ЕР начнет обсуждать на партийной конференции, которая «откроется через три дня», сообщил Медведев. В частности, будут говорить о том, «нужны ли вообще политические партии в ХХI веке».

            Премьер подчеркнул, что «быть правящей партией трудно». ЕР за 18 лет «прошла серьезный путь», при этом «среди участников голосования по отбору будущих кандидатов в мае этого года было рекордное число молодых (до 35 лет) людей – 38%».

            Хотя «сделано немало», ощущается «определенный дефицит доверия». Медведев считает, что главная проблема заключается «в том, как партия общается с людьми» – о своих действиях ЕР говорит «мало и скучно», а планы на будущее «плохо объясняет». Кроме того, «слишком редко дает людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках».

            Медведев обозначил «наиболее важные для партии темы».

            Абсолютным приоритетом он назвал национальные проекты и «в целом работу по реализации национальных целей, которые были поставлены президентом в майском указе».

            «Нацпроекты – это именно то, что позволит улучшить жизнь людей. И не в среднем по стране, а в каждом конкретном городе и районе, в каждой семье. Именно так, как этого ждут люди, – заявил глава партии. – «Единая Россия» не имеет права занимать наблюдательную позицию. По всей стране, в каждом регионе партия должна не только добиться поддержки наших планов, но и выстроить систему мониторинга их выполнения».

            Он призвал через «личные встречи, социальные сети, традиционные СМИ, партийные сайты» подробно «информировать людей о том, как идет работа» в регионе, а также «наладить систему обратной связи», дать возможность каждому «направить вопрос о нацпроектах, предложение или жалобу» и «получить внятный ответ».

            «Быстрое реагирование на такие обращения – это ваша безусловная обязанность. Мы должны ежедневно показывать, что отвечаем за свои обещания. А если что-то выпадает из поля нашего зрения или возникают проблемы – ситуацию нужно исправлять немедленно», – сказал премьер, призвав не уходить от ответственности и не пытаться «приватизировать» общественный контроль.

            По его словам, надо «научиться работать со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том числе с некоммерческими организациями». Медведев подчеркнул, что «в ряде регионов те, кто должен заниматься наболевшими вопросами, разрешать конфликты, не хотят этого делать». По его словам, это «абсолютно неприемлемо».

            Второй важной темой Медведев назвал задачу «сделать диалог между партийными структурами и людьми более простым и открытым», превратить деятельность ЕР в «набор сервисов» (от лат. servio – «служить», пояснил премьер). Он призвал партию «служить обществу и своим избирателям», предлагая «понятные и полезные инструменты, которыми может воспользоваться любой человек». Причем «они должны быть четко сориентированы на реальные запросы избирателей».

            «Принцип «здесь и сейчас» должен стать главным ориентиром для тех, кто работает на местах. «Единая Россия» обязана помогать сегодня, а не завтра. Быть полезной там, где наше участие необходимо, а не там, где нам привычнее и удобнее. И учиться использовать для этого все современные технологии», – заявил Медведев.


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