Медведев предложил способы обновления «Единой России»

Опубликована статья председателя российского правительства и главы «Единой России» Дмитрия Медведева о новых приоритетах партии.

Статья опубликована в «Известиях». Медведев подчеркнул, что партия «вплотную работает» над своим «обновлением». В первую очередь это касается тех сфер, которым прежде уделялось недостаточно внимания: поддержка гражданских инициатив, цифровизация партии, подбор кадров. Причем перемены решили начать с регионов.

По его словам, нужна «мобильная, активная и открытая для людей» партия.

«Проблемы и острые темы» ЕР начнет обсуждать на партийной конференции, которая «откроется через три дня», сообщил Медведев. В частности, будут говорить о том, «нужны ли вообще политические партии в ХХI веке».

Премьер подчеркнул, что «быть правящей партией трудно». ЕР за 18 лет «прошла серьезный путь», при этом «среди участников голосования по отбору будущих кандидатов в мае этого года было рекордное число молодых (до 35 лет) людей – 38%».

Хотя «сделано немало», ощущается «определенный дефицит доверия». Медведев считает, что главная проблема заключается «в том, как партия общается с людьми» – о своих действиях ЕР говорит «мало и скучно», а планы на будущее «плохо объясняет». Кроме того, «слишком редко дает людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках».

Медведев обозначил «наиболее важные для партии темы».

Абсолютным приоритетом он назвал национальные проекты и «в целом работу по реализации национальных целей, которые были поставлены президентом в майском указе».

«Нацпроекты – это именно то, что позволит улучшить жизнь людей. И не в среднем по стране, а в каждом конкретном городе и районе, в каждой семье. Именно так, как этого ждут люди, – заявил глава партии. – «Единая Россия» не имеет права занимать наблюдательную позицию. По всей стране, в каждом регионе партия должна не только добиться поддержки наших планов, но и выстроить систему мониторинга их выполнения».

Он призвал через «личные встречи, социальные сети, традиционные СМИ, партийные сайты» подробно «информировать людей о том, как идет работа» в регионе, а также «наладить систему обратной связи», дать возможность каждому «направить вопрос о нацпроектах, предложение или жалобу» и «получить внятный ответ».

«Быстрое реагирование на такие обращения – это ваша безусловная обязанность. Мы должны ежедневно показывать, что отвечаем за свои обещания. А если что-то выпадает из поля нашего зрения или возникают проблемы – ситуацию нужно исправлять немедленно», – сказал премьер, призвав не уходить от ответственности и не пытаться «приватизировать» общественный контроль.

По его словам, надо «научиться работать со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том числе с некоммерческими организациями». Медведев подчеркнул, что «в ряде регионов те, кто должен заниматься наболевшими вопросами, разрешать конфликты, не хотят этого делать». По его словам, это «абсолютно неприемлемо».

Второй важной темой Медведев назвал задачу «сделать диалог между партийными структурами и людьми более простым и открытым», превратить деятельность ЕР в «набор сервисов» (от лат. servio – «служить», пояснил премьер). Он призвал партию «служить обществу и своим избирателям», предлагая «понятные и полезные инструменты, которыми может воспользоваться любой человек». Причем «они должны быть четко сориентированы на реальные запросы избирателей».

«Принцип «здесь и сейчас» должен стать главным ориентиром для тех, кто работает на местах. «Единая Россия» обязана помогать сегодня, а не завтра. Быть полезной там, где наше участие необходимо, а не там, где нам привычнее и удобнее. И учиться использовать для этого все современные технологии», – заявил Медведев.