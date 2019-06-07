Арестованы еще два фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области отправил под стражу на два месяца еще двоих участников драки, в которой был убит погиб экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

«Суд приходит к мнению, что [подозреваемым] невозможно избрание иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу», – огласил постановление судья Анатолий Мордахов, передает ТАСС.

Согласно решению суда, в СИЗО отправлены управляющий магазина Рудик Манукян и частный предприниматель Артур Акобян.

Уточняется, что суд также рассмотрит ходатайство следствия об аресте гендиректора строительной компании Давида Егиазаряна.

Все фигуранты обвиняются по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее сообщалось, что несколько участников драки объявлены в розыск.

Участник операции ВС России в Сирии, спецназовец ГРУ Никита Белянкин в конце прошлой недели заступился в подмосковном поселке Путилково за незнакомца, которого избивали около 10 человек. На Белянкина напали и ударили ножом, он погиб. Проститься с ним пришли сотни человек.

По данному делу были арестованы обвиняемые в хулиганстве Нарек Степанян и Сурен Маркосян и обвиняемый в убийстве Сергей Ходжоян.