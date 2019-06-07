Арестованы еще два фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

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За войну с «русской угрозой» эстонцы заплатят по повышенному тарифу

В провале энергетической политики Эстонии виноваты Евросоюз и сама Эстония Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Эстонская электроэнергетика еле сводит концы с концами. Это уже стоило работы примерно 0,5 тыс. сотрудников местной госкомпании, и еще 1,3 тыс. могут скоро ее потерять. И во всем этом винят исключительно Россию. Чем же так не угодила эстонским политикам российская электроэнергия? И кто на самом деле виноват в провале энергетической политики в Эстонии?  Подробности...
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Почему Путин похвалил Черчилля за Сталина

Уинстон Черчилль в гостях у Иосифа СталинаФото: ASSOCIATED PRESS/Official
British Photograph/ТАСС
На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств Владимир Путин заявил о необходимости при оценке угроз и опасностей для мира исходить из существующих реалий – и привел в пример Уинстона Черчилля. Что имел в виду президент России и что он хочет дать понять Западу, напоминая об изменчивом отношении английского политика к СССР?  Подробности...
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Как российские добровольцы повлияли на ход войны в Донбассе

Добровольцы из России составляют яркую, но незначительную боевую силу в Донбассе Фото: Maxim Zmeyev/Reuters
В эти дни исполняется пять лет со дня появления в прессе понятия «российский доброволец в Донбассе» – тех самых людей, которых украинская пропаганда называет «оккупантами» и «наемниками». Иначе говоря, россиян, приехавших в Донбасс воевать. Кто были эти люди на самом деле, какое влияние они оказали на ход гражданской войны на Украине и как это движение менялось со временем? Подробности...
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Белоруссии нужна антироссийская Украина

«Беларусь всегда будет предпочитать проевропейское правительство Украины пророссийскому»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Минск оказался главным победителем российско-украинского конфликта, о чем теперь прямо говорят белорусские эксперты. Более того, в интересах Александра Лукашенко, чтобы этот конфликт продолжался максимально долго, а Киев всегда был нацелен на ЕС, а не на Россию. Чем именно война в Донбассе помогла Белоруссии?  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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То, что сделала Соболь с Симоньян – это террор

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Увидев вчера видео с Маргаритой Симоньян в ленте, любой нормальный человек вздрогнул бы. А потом наверняка захотел бы плюнуть мадам Соболь в лицо или просто дать пощечину со словами «Девочка, проснись». Но мадам не проснется. Подробности...
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Опорные точки новейшей истории России

Андрей Бабицкий, журналист
Я гражданин великой страны. И это знание наполняет меня гордостью и любовью к своему народу. Мне очень нравится сегодняшняя Россия, хотя живу я в Донецке. Но это тоже Россия. Может даже немного больше, чем та, которая в Москве. Подробности...
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Экологический активизм как новая угроза стране

Сергей Мардан, публицист
Либеральная оппозиция изо всех сил пытается нащупать актуальную политическую повестку, чтобы выйти наконец из своих проклятых 3%. Пробуются темы простые и болезненные. Лучшей из них оказалась экология. Подробности...
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      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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      Россию и Китай соединил новый мост

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            Арестованы еще два фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

            7 июня 2019, 16:42

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Красногорский городской суд Московской области отправил под стражу на два месяца еще двоих участников драки, в которой был убит погиб экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

            «Суд приходит к мнению, что [подозреваемым] невозможно избрание иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу», – огласил постановление судья Анатолий Мордахов, передает ТАСС.

            Согласно решению суда, в СИЗО отправлены управляющий магазина Рудик Манукян и частный предприниматель Артур Акобян.

            Уточняется, что суд также рассмотрит ходатайство следствия об аресте гендиректора строительной компании Давида Егиазаряна.

            Все фигуранты обвиняются по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

            Ранее сообщалось, что несколько участников драки объявлены в розыск.

            Участник операции ВС России в Сирии, спецназовец ГРУ Никита Белянкин в конце прошлой недели заступился в подмосковном поселке Путилково за незнакомца, которого избивали около 10 человек. На Белянкина напали и ударили ножом, он погиб. Проститься с ним пришли сотни человек.

            По данному делу были арестованы обвиняемые в хулиганстве Нарек Степанян и Сурен Маркосян и обвиняемый в убийстве Сергей Ходжоян.


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