Арестован третий фигурант дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области отправил под стражу на два месяца Сурена Маркосяна – еще одного участника драки, в которой погиб экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

«Избрать в отношении Маркосяна меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 августа», – передает ТАСС решение судьи Анатолия Мордахова.

Уроженец Еревана также обвиняется по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее были арестованы обвиняемый в хулиганстве Нарек Степанян и обвиняемый в убийстве Сергей Ходжоян.

Участник операции ВС России в Сирии Белянкин в конце прошлой недели заступился в поселке Путилково в Подмосковье за незнакомца, которого избивали возле кафе около 10 человек. Белянкина ударили ножом в живот, он погиб.