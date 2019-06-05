Обвиняемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован

Красногорский городской суд арестовал на два месяца Сергея Ходжояна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

«Избрать в отношении обвиняемого Ходжаняна меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 августа», – передает ТАСС решение судьи Анатолия Мордахова.

Ходжоян, обвиняемый по статье «убийство», не признал вину на заседании суда. Следователь просил о его аресте.

Участник операции ВС России в Сирии, спецназовец ГРУ Белянкин в конце прошлой недели заступился в подмосковном поселке Путилково за незнакомца, которого избивали около 10 человек. На Белянкина напали и ударили его ножом в живот, он погиб.