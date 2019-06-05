Обвиняемый в убийстве спецназовца Белянкина отверг причастность к преступлению

Фигурант дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина Сергей Ходжоян, обвиняемый по статье «убийство», не признал вину на заседании Красногорского городского суда.

«Вину Сергей Ходжоян не признал», – передает слова следователя по делу РИА «Новости».

Следователь просит арестовать 41-летнего Ходжояна.

Фигурант дела официально не работает, в суде он пояснил, что «занимался с автозапчастями и резиной» для автомобилей.

Ранее суд арестовал другого фигуранта дела, Нарека Степаняна, который обвиняется по статье «хулиганство».

Степанян также не признал вины.

Напомним, участник операции ВС России в Сирии, спецназовец ГРУ Белянкин заступился в подмосковном поселке Путилково за незнакомца в массовой драке. Белянкин погиб после того, как его ударили ножом в живот.