Подозреваемый в причастности к убийству спецназовца ГРУ не признал вины

Гражданин Армении Нарек Степанян, который участвовал в драке, где погиб спецназовец ГРУ Никита Белянкин, не признал вины в хулиганстве, сообщил следователь в суде.

«Вину по предъявленному обвинению он не признал», – сказал следователь в Красногорском городском суде Подмосковья, где решается вопрос о мере пресечения для Степаняна, передает ТАСС.

Степанян работал барменом в заведении «Бирхаус», у него есть временная регистрация в поселке Путилково Красногорского района. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК – «Хулиганство».

Ранее обвинение было предъявлено предполагаемому убийце Белянкина.

Участник операции ВС России в Сирии Белянкин в воскресенье заступился в подмосковном поселке Путилково за незнакомца, которого избивали около 10 человек. В ходе драки Белянкина ударили ножом в живот, он погиб.

Сообщалось, что главный подозреваемый якобы улетел в Армению, а вопрос о его выдаче будет поднят министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым в Ереване.