Нанесшему смертельный удар спецназовцу ГРУ предъявлено обвинение

Следователи установили, кто нанес смертельный удар спецназовцу ГРУ Никите Белянкину, ему предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В СК отметили, что в ходе расследования дела задержаны еще двое участников конфликта.

«Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение», – говорится в сообщении на сайте СК.

Ведомство ходатайствует перед судом об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, участник операции ВС России в Сирии Белянкин в воскресенье заступился в подмосковном поселке Путилково за незнакомца, которого избивали около 10 человек. В ходе драки Белянкина ударили ножом в живот, он погиб.

При этом сообщалось, что главный подозреваемый улетел в Армению, а вопрос о его выдаче будет поднят министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым в Ереване.