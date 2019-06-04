Глава МВД обсудит в Ереване убийство спецназовца ГРУ

Руководство ГРУ Генштаба Минобороны подробно обсуждает с руководством МВД России ход расследования убийства спецназовца Никиты Белянкина, обещано, что этот вопрос будет поднят министром Владимиром Колокольцевым в Ереване, сообщили источники.

«Со стороны МВД было обещано, что во время проходящего сейчас визита министра Владимира Колокольцева в Ереван этот вопрос будет подробно затронут, что называется, в ходе общения с армянскими коллегами», – говорится в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».

Источник канала отмечает, что не строит иллюзий на счет выдачи убийцы Арменией.

«Скажем так – крайне маловероятно. Однако мы верим, что Колокольцев сделает все, что в данной ситуации требуется. Хотя бы для того, чтобы в ГРУ ГШ МО точно знали, кто это сделал», – отметил автор канала.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Армения должна сделать все, чтобы поймать и выдать убийцу Никиты Белянкина, как когда-то Россия выдала Еревану убийцу армянской семьи в Гюмри.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что со всеми странами СНГ у России существует договор о выдаче преступников, «который неукоснительно выполняется, в том числе и с Арменией».

Напомним, участник операции ВС России в Сирии Никита Белянкин заступился за незнакомца в подмосковном поселке Путилково, которого избивали около 10 человек. Спецназовца ударили ножом в живот, он погиб. Главный подозреваемый сразу после убийства улетел в Армению.