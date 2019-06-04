В Госдуме оценили шансы на экстрадицию подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ

«Со всеми странами СНГ у России существует договор о выдаче преступников который неукоснительно выполняется, в том числе и Арменией», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так он прокомментировал вопрос о выдаче подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ.

«Независимо от смены руководителей государства силовые блоки по линии Минобороны, по линии ОДКБ, правоохранительных органов и Генпрокуратуры имеют тесный контакт и постоянно обмениваются опытом. Данная система активно работает много лет и в случаях, когда вина подозреваемых была доказана, конфликтных ситуаций и сбоев никогда не возникало», – рассказал депутат.

Процедура экстрадиции, по словам Водолацкого, выглядит следующим образом: Следственный комитет готовит материалы дела и доказательную базу, после чего обращается в Верховный суд, который выписывает ордер на экстрадицию.

«В Генпрокуратуре существует управление международных связей, все материалы направляются туда, а затем поступают в дружественную структуру страны, гражданин которой совершил преступление. Лицо объявляется в розыск на территории пребывания, его арестовывают и этапируют в субъект, в котором открыто уголовное дело», – рассказал Водолацкий.

Сроки экстрадиции, по мнению депутата, зависят от того, как скоро следственное управление МО допросит свидетелей и установит лиц, причастных к убийству спецназовца ГРУ. Про прогнозам Водолацкого, данная процедура должна занять не более двух-трех месяцев.

Общественный резонанс, по мнению депутата, на скорость процесса не повлияет. «Следователи и так заинтересованы в том, чтобы у них не было «висяков» и чтобы как можно скорее передать дело в суд, но для этого необходимо собрать материалы», – пояснил собеседник.

Напомним, участник операции ВС России в Сирии Никита Белянкин заступился за незнакомца в подмосковном поселке Путилково, которого избивали около 10 человек. Спецназовца ударили ножом в живот, он погиб.

Следственный комитет задержал двоих мужчин по подозрению в убийстве спецназовца ГРУ. Также было опубликовано видео допроса одного из подозреваемых.

В то же время Telegram-канал 112, сообщает, что подозреваемый в убийстве Григор Оганян сразу после драки отправился в аэропорт, где «утром 2 июня ровно в 6.20 … сел в самолет и вылетел в Ереван».