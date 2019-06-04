Задержаны двое подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ

Двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает Следственный комитет.

«В ходе расследования Главным следственным управлением СК России уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске (ч. 1 ст. 105 УК РФ) по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием», – сообщается на сайте ведомства.

СК добавляет, что по местам жительства были проведены обыски, проведен допрос более 50 свидетелей, по изъятым уликам проводятся необходимые комплексные экспертизы.

«Все другие участники происшествия установлены. Следствие определяется с их процессуальным статусом», – заключает ведомство.

Ранее отец погибшего Алексей Белянкин сообщал, что был задержан один подозреваемый.

Никита Белянкин, который являлся участником операции ВС России в Сирии, заступился за незнакомца в подмосковном поселке Путилково, которого избивали около 10 человек. Спецназовца ударили ножом в живот, он погиб.