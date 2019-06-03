Задержан подозреваемый в убийстве спецназовца ГРУ

Подозреваемый в убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан, сообщил отец погибшего Алексей Белянкин.

«Около 19.30 я разговаривал с оперативным работником из Следственного комитета, он мне сказал, что одного из подозреваемых задержали», – заявил Алексей Белянкин РБК.

Напомним, Белянкин, который являлся участником операции ВС России в Сирии, заступился за незнакомца в подмосковном поселке Путилково, которого избивали около 10 человек. Спецназовца ударили ножом в живот, он погиб.

СК установил круг подозреваемых. Сообщалось также, что участники массового нападения могли быть членами этнических группировок. Позднее стало известно имя главного подозреваемого.