Названо имя главного подозреваемого в убийстве спецназовца Белянкина

В деле об убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в подмосковном Путилково появился главный подозреваемый – им, по данным СМИ, стал владелец местного бара Григор Оганян.

Утверждается, что на следующее утро после убийства он якобы улетел из России самым ранним рейсом в Ереван, сообщает РЕН-ТВ.

Также опубликовано фото подозреваемого.

Напомним, Белянкин, который являлся участником операции ВС России в Сирии, заступился за незнакомца в подмосковном поселке Путилково, которого избивали около 10 человек. Спецназовца ударили ножом в живот, он погиб.

СК установил круг подозреваемых. Сообщалось также, что участники массового нападения могли быть членами этнических группировок.