Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ

Опубликовано видео допроса одного из подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.

На видеозаписи запечатлен мужчина, сидящий за столом перед следователями. Большую часть времени он молчит и лишь называет дату своего рождения.

Ролик опубликовал Следственный комитет в канале в WhatsApp.

Стоит отметить, что допрашиваемый также был зафиксирован в ролике с задержанием подозреваемых.

Никита Белянкин, который являлся участником операции ВС России в Сирии, заступился за незнакомца в подмосковном поселке Путилково, которого избивали около 10 человек. Спецназовца ударили ножом в живот, он погиб.

СК ранее подтвердил, что двое подозреваемых в убийстве были задержаны.