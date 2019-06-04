Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ

Опубликовано видео, на котором запечатлено задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

На кадрах записи, размещенных телеканалом 360, силовики вошли в квартиру сначала одного, а затем другого подозреваемых.

Никита Белянкин, который являлся участником операции ВС России в Сирии, заступился за незнакомца в подмосковном поселке Путилково, которого избивали около 10 человек. Спецназовца ударили ножом в живот, он погиб.

СК ранее сообщил о задержании двоих подозреваемых в убийстве Белянкина.