Суд арестовал гражданина Армении по делу об убийстве спецназовца Белянкина

Красногорский городской суд арестовал обвиняемого в хулиганстве Нарека Степаняна по делу об убийстве экс-спецназовца Никиты Белянкина на два месяца.

«Избрать в отношении обвиняемого Степаняна меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 августа», – передает решение судьи Анатолия Мордахова РИА «Новости».

Степанян неофициально работал барменом в заведении, у которого произошла массовая драка.

Ходатайство об аресте заявил следователь СКР Алексей Титов. По его словам, не все фигуранты драки установлены и задержаны.

Степанян не признал вины, его адвокат утверждает, что он «находился на рабочем месте» и не попал на видеозаписи камер. Кроме того, по мнению адвоката, Степанян «нецензурной бранью не выражался, угрозы убийством не высказывал».

Ранее обвинение было предъявлено также предполагаемому убийце Белянкина, который сразу после происшествия улетел в Армению. Вопрос о его выдаче собирался поднять в Ереване министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Напомним, участник операции ВС России в Сирии, спецназовец ГРУ Белянкин заступился в подмосковном поселке Путилково за незнакомца, которого избивали около 10 человек. Белянкина ударили ножом в живот, он погиб.