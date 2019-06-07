Объявлены в розыск участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Несколько участников драки, в которой погиб бывший участник боевых действий в Сирии, спецназовец ГРУ Никита Белянкин, объявлены в розыск, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

На сайте СК сообщается, что «четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия заключены под стражу». Кроме того, «судом рассматриваются ходатайства об аресте еще троих задержанных».

При этом «другие соучастники объявлены в розыск».

Отмечается, что СК России наладил взаимодействие с компетентными органами Армении, «выразившими готовность оказать всяческое содействие в расследовании преступлений».

Ранее в пятницу стало известно о задержании еще троих участников драки, в которой погиб Белянкин – напомним, он заступился за незнакомца, которого избивали несколько человек возле кафе в поселке Путилково в Подмосковье.

Экс-спецназовец ГРУ погиб от удара ножом в живот. Проститься с ним пришли сотни человек.