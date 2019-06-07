Задержаны еще трое фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ

Сотрудники Следственного комитета (СК) задержали еще троих участников драки, в которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии, спецназовец ГРУ Никита Белянкин, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник рассказал, что «следствие установило и задержало при поддержке сотрудников правоохранительных органов еще двоих подозреваемых в причастности к драке в Красногорском районе», передает ТАСС.

Отмечается, что один из них сам явился в следственные органы.

С подозреваемыми ведутся следственные действия, «устанавливается их роль и участие в инциденте».

Таким образом число фигурантов дела уже составляет семь человек. Ранее источник сообщил, что в драке могли участвовать порядка 10 человек.

Напомним, участник операции ВС России в Сирии Никита Белянкин заступился за незнакомца, которого избивали несколько человек возле кафе в поселке Путилково в Подмосковье. Он погиб от удара ножом в живот.

Проститься с Белянкиным пришли сотни человек.