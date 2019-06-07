Акушер дала прогноз по ситуации с Симоньян

Акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, профессор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Елена Уварова прокомментировала газете ВЗГЛЯД госпитализацию журналистки Маргариты Симоньян с угрозой выкидыша после преследований активистки Любови Соболь.

«Журналисты – народ очень крепкий. Во всем мире это мальчики для битья, и так было всю жизнь. Они все заряжены на то, чтобы держать удар. Но если по каким-то причинам Маргарита неожиданно его не сдержала, то стресс действительно мог спровоцировать угрозу выкидыша», – отметила врач.

Стресс, по словам акушера-гинеколога, нежелателен на любом сроке беременности. «Но чем раньше он происходит, тем хуже, на 18-й неделе там уже все достаточно хорошо «держится». Надеюсь, что у Симоньян все будет хорошо», – сказала Уварова.

Отвечая на вопрос о том, какое лечение сейчас показано журналистке, врач пояснила, что при угрозе выкидыша в основном применяются капельницы с препаратами, расслабляющими матку.

«Но в целом все индивидуально. Возможно, ее подержат там пару дней и выпишут, а если есть еще какой-то фактор, не зависящий от этого события, ее могут оставить в клинике на более длительный срок», – сообщила Уварова.

Напомним, главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян была госпитализирована после общения с подкараулившей ее общественной активисткой Любовью Соболь в редакции «Эха Москвы».

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