Пентагон испугался возможного военного «захвата» Россией части Арктики

Россия может в одностороннем порядке установить границы своего континентального шельфа в Арктике и с помощью военной силы закрыть туда доступ, утверждается в стратегии Пентагона в Арктике.

США признают, что российская сторона «в большинстве случаев следовала международному праву», но может пойти на «одностороннее» решение, если «процедуры окажутся не в ее пользу», передает ТАСС.

Более того, по мнению Пентагона, Россия «может использовать свою военную силу, чтобы запретить доступ к оспариваемым водам и ресурсам в Арктике».

Также американские военные считают Арктику «потенциальным вектором для проведения атаки» на США. По их словам, Китай и Россия «занимаются деятельностью и развертыванием возможностей в Арктике, которые могут представлять риски для территории США».

Еще одна причина для беспокойства связана с тем, что «ситуация в Арктике может прямо или косвенно ограничить возможности Пентагона перебрасывать силы в мире».

В более широком отношении ситуация в Арктике может оказать влияние «на стратегические задачи США, связанные с соперничеством с Китаем и Россией и Индо-Тихоокеанском регионе и Европе», говорится в стратегии.

22 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США намерены наращивать число кораблей ледового класса, способных обеспечивать круглогодичное присутствие в Арктике с тем, чтобы противостоять России и Китаю в этом регионе. Российский МИД предупредил американскую сторону о последствиях решения США бросить вызов России в Арктике.