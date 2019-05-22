В США решили наращивать количество кораблей ледового класса, которые смогли бы круглогодично присутствовать в Арктике и помогать противостоять в этом регионе России и Китаю, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«США – арктическая держава, имеющая долговременные интересы в этом регионе. Как и все наши союзники и партнеры, США хотят, чтобы Крайний север был районом, где низок уровень международной напряженности, где ни одна из стран не пытается оказывать давление на другую с помощью наращивания военной мощи или экономической эксплуатации. И хотя мы поощряем экономическое развитие региона с участием международного сообщества, мы должны обеспечить арктическим державам контроль над Арктикой», – сказал Болтон во время церемонии выпуска в Академии Береговой охраны США в Нью-Лондоне.

Он рассказал, что военнослужащие Береговой охраны будут «помогать противодействовать растущему военному присутствию России в Арктике, а также незаконным претензиям Китая на статус близкой к Арктике державы», передает ТАСС.

«В скором времени с помощью нового корабля Береговой охраны мы подтвердим лидирующие позиции США в Арктике - регионе, которому должное время не уделялось необходимого внимания, - заявил он. - Это будет первый из кораблей арктического класса, с помощью которых президент хочет восстановить наш флот. Получив в свое распоряжение новые средства, Береговая охрана США сможет обеспечить круглогодичное присутствие в арктическом регионе», – добавил Болтон.

Сейчас у США в распоряжении есть тяжелый ледокол Polar Star, построенный в 1976 году, и средний ледокол Healy, который спустили на воду в 2000 году. По данным сайте Береговой охраны, США собрались построить еще три корабля. Первый из них должен быть готов к 2023 году.

Ранее американский генерал призвал США готовиться к российскому удару из Арктики.